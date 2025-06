El cantante Altafulla habló de las reacciones que tuvieron la influenciadora Melissa Gate y la artista la Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia.

Las finalistas de la casa más famosa de Colombia decidieron ignorar al cantante tras consolidarse como el gran ganador de la segunda temporada del reality y lanzar algunas pullas al respecto, donde destacaron que la ganadora era Melissa Gate, tanto así que las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrío tuvieron que hacer la aclaración de que el ganador había sido el barranquillero tras haber obtenido un 51% de las votaciones.

En entrevista en 'Buen Día, Colombia', el artista fue interrogado al respecto, donde destacó que le dolió la actitud de ambas finalistas, pues el único que lo felicitó fue Emiro Navarro.

"Triste, eso deja más claro aún lo que tienen en su corazón, pero yo no me quedo con eso, yo me quedo con lo bacano de cada uno, me dolió mucho que no se acercaran, ni siquiera se despidieran", señaló.