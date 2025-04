Avanza la convivencia en La casa de los famosos Colombia 2025 y uno de los temas con mayor relevancia es el que tiene que ver con Karina García y Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta.

Alerta defendió a Karina y eso dividió las opiniones en redes sociales; de hecho, en plena nominación Laura González arremetió contra el querido humorista insinuando que a él le gustaría la influencer paisa.

Ya pasaron días desde la nominación y Yina Calderón buscó la manera para hablar con Alerta. Entonces, el humorista dio a conocer por qué defendió a Karina García, a la vez que mencionó a su esposa.

De acuerdo con Alerta, le gusta el chisme. Inclusive, recalcó que habla seguido con su esposa Carolina y que la señora tiene el siguiente dicho: "No hay como chismosear con el marido".

Sin más introducción, Alerta se encuentra en la placa de nominados, así que comentó que a él le gusta el juicio de La casa de los famosos y se ha metido en causas ajenas.

"Me he metido a defender a ciertas personas y esto creo que me ha causado problemas... Me ubico como abogado a defender a ciertas personalidades, pero, de todas formas, el contexto me hace entender de que estoy metido en el problema de otras personas", fue lo primero que expresó Alerta.