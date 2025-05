Mateo Varela 'Peluche' se convirtió en el líder de la semana número 15 de La casa de los famosos Colombia 2025 y eso le dio el ingreso directo al Top 9 del reality del Canal RCN.

Como líder, Mateo tiene varios beneficios, entre los más importantes el de la nominación.

El atlético participante, quien estuvo afectado por la eliminación de Norma Nivia, con quien tenía un vínculo afectivo, demostró lo competitivo que es y sus decisiones serán trascendentales porque esta semana es del apocalipsis debido a que el público vota negativamente, para nominar y eliminar al famoso con el que menos siente afinidad.

Aunque Mateo Varela volvió a convivir con Yina Calderón, Karina García y La Toxi costeña, remarcó que en este punto del juego a él no se le olvidan los tratos y diferentes momentos que el trío de mujeres le hicieron vivir de forma amarga.

"De verdad, me decían cosas feas. Es que a mí me preguntó El Jefe hoy, ¿qué te enseñó norma? Le dije, Jefe, entre tantas cosas que me enseñó me demostró que entre nosotros ella me quería de verdad, sin importar lo malo que decían; sin importar, incluso, aspectos físicos", reiteró Peluche.