El actor Gonzalo Escobar, más conocido como Coco, se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. Como es costumbre, cuando un participante del reality del Canal RCN sale, es invitado a los matutinos para hablar sobre su experiencia.

En ese sentido, Coco estuvo en Mañana Express, allí se refirió al tema de si le gustaba su excompañera Karina García.

Entre Coco y Karina hubo un malentendido que creció, puesto que el actor nominó a la influencer, pero, a la vez, la invitó al cuarto del líder. Además, aparecieron acusaciones y otros ítems relacionados.

A partir de ello, le preguntaron a Gonzalo qué fue lo que sucedió con García, a la vez que lo cuestionaron en torno a un posible gusto por parte del artista hacia la creadora de contenido paisa.

Con un rotundo no, Coco respondió que su fijación con Karina no tuvo nada que ver con un gusto o relacionado. Ante esto, compartió una explicación.

"Cuando yo me paro frente a ella (en el posicionamiento) las chicas fuego estaban en contra de mí, pero con toda... Entonces trajeron a colación los diferentes momentos de Karina conmigo", dijo el exparticipante del reality.

A renglón seguido, el más nuevo eliminado de La casa de los famosos 2025 expresó que ideó su personaje de 'coco loco' porque no se iba a dejar tanto de Karina, como de otras famosas como Yina Calderón y La Jesuu.

"Cuando yo me revoluciono y toda la cosa y les canto sus verdades, tan es así que Yina se quedó sin palabras porque logré lo que quería lograr. Salgo y a mí me cuentan que la Jesuu me quería pegar", explicó Gonzalo Escobar.