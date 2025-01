El mundo de la música está a la expectativa del inicio de la gira de Shakira, ‘Las mujeres ya no lloran’. La barranquillera recorrerá varios países para revivir sus grandes clásicos y cantar sus más reciente éxitos.

Este nuevo tour surgió a raíz del lanzamiento del álbum del mismo nombre, cuyo estreno se produjo en marzo del 2024.

Expertos afirman que esta es la gira más importante de Shakira en su historia como cantante, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido tras su ruptura con Gerard Piqué y el nuevo renacer que ha vivido con sus canciones.

¿Cuál es el nuevo proyecto musical de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué?

Y en ese proceso de reencontrarse consigo misma, de sanar su corazón y de seguir componiendo buena música han sido vitales los hijos de ellas, Milan y Sasha.

Los menores, fruto de su relación con el exfutbolista y empresario español, heredaron la venal musical de su madre. Su primera incursión se dio en la canción ‘Acróstico’ y ahora llegó un nuevo proyecto en el que demuestran su talento en todo su esplendor.

La cantautora colombiana compartió la gran noticia mediante su cuenta de Instagram. Allí reveló que su hijo Sasha ya incursionó en forma en la música al interpretar ‘The One’, una canción que ya está disponible en Spotify; en ella, además, Milan toca la batería.

Entre tanto, en otro tema titulado ‘It’s all for you’ cantan juntos al lado de otros talentos emergentes de la industria.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”, escribió la artista junto a una fotografía en la que sus hijos sobresalen como verdaderas estrellas.

¿Cómo surgió el gusto por la música de los hijos de Shakira?

El futuro para ellos, sin duda, es muy prometedor. Ambos heredaron el gusto por la música y seguramente contarán con el apoyo de su famosa madre para cumplir todos sus sueños.

Esta noticia recordó una entrevista que ‘Shaki’ dio tiempo atrás. En ella contó que sus hijos la acompañaban casi a diario a ensayar o grabar en los estudios. De esa manera, un día los dos le pidieron incluirlos en alguna canción y así surgió la idea de esa combinación en ‘Acróstico’.

Como a su padre, a Milan le gusta mucho el fútbol, pero tal parece que quiere combinarlo con la música. Sasha, entre tanto, además de cantar, es talentoso para el piano.

Aunque no se ha hecho oficial, los dos podrían acompañar a su mamá a su gira mundial con ‘Las mujeres ya no lloran’. Ambos han dejado entrever su alegría por compartir con su madre y no se descarta una interpretación en vivo de ‘Acróstico’, cuyo videoclip suma 406 millones de vistas en YouTube.