Shakira ha dejado una huella imborrable en los corazones de los colombianos, y su reciente paso por el país lo ha confirmado una vez más. Con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la barranquillera ha cautivado a miles de fanáticos en su natal Barranquilla y en Bogotá.

A pesar de la emoción generada, el cierre de esta etapa de su gira dejó un sabor agridulce, ya que tuvo que cancelar su tan esperado concierto en Medellín debido a problemas técnicos.

¿Cuándo será el prometido concierto de Shakira en Medellín?

En su cuenta oficial de Instagram, Shakira no solo agradeció a su público colombiano por el cariño incondicional que siempre le han brindado, sino que también expresó su dolor por no haber podido compartir con sus seguidores paisas.

En su emotivo mensaje escribió: “¡Mi Colombia! Gracias por tanto amor. Me voy con el corazón lleno y con ganas de estar pronto en Medellín con mi gente paisa. En breve anunciamos fecha, y les prometo sorpresas que harán de este show el más especial que pueda ofrecerles. ¡Los amo con todo! ¡No me quiero ir! 💛💙❤️”

La cancelación del concierto en Medellín, uno de los más esperados, generó preocupación y tristeza entre los fanáticos.

¿Por qué se canceló el concierto de Shakira en Medellín?

Según el comunicado oficial de los organizadores del evento, Páramo Presenta, el daño en la estructura del escenario durante el montaje ponía en riesgo la seguridad de la artista, su equipo y el público, lo que llevó a tomar la difícil decisión de suspender el show. “Lo más importante es la seguridad de todos”, señaló la empresa.

En cuanto a la reacción de Shakira, la cantante fue clara en su mensaje, dejando en claro que no fue una decisión de ella, sino que, desafortunadamente, las circunstancias escaparon a su control. “Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas”, lamentó.

¿Cómo respondieron los fans de Shakira al anunciarse nuevo concierto en Medellín?

Aunque aún no se conoce la nueva fecha para el concierto en Medellín, la noticia no ha hecho más que reafirmar el amor y la lealtad de los fanáticos de la cantante. Los miles de comentarios en su publicación de Instagram no tardaron en llegar, llenos de apoyo y comprensión hacia la artista.

Los colombianos, como siempre, demostraron su respeto y admiración por la estrella, asegurando que esperarán con ansias su regreso.

La promesa de un show lleno de sorpresas y el anuncio de nuevas fechas han dejado a los fans más emocionados que nunca, aguardando su regreso a Medellín con los brazos abiertos.