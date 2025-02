Este 13 de febrero, Shakira continúa con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, presentándose por segunda vez en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo.

Los seguidores de la artista en diferentes países han seguido con entusiasmo cada presentación, analizando cada detalle y destacando el impacto de su regreso a los escenarios en lo que muchos consideran una de las giras más importantes de su carrera.

Uno de los momentos que más llamó la atención tras su primer concierto en Río de Janeiro fue la modificación en la letra de ‘Don’t Bother’.

Desde su lanzamiento hace 20 años, la canción nunca había tenido cambios, pero en esta nueva interpretación adquirió un significado diferente, lo que generó reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

Durante su reciente presentación en vivo, Shakira incluyó modificaciones en la letra de ‘Don’t Bother’, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Los cambios en la canción no pasaron desapercibidos, ya que algunas frases fueron interpretadas como referencias a su relación pasada con Gerard Piqué y la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía.

Los asistentes al evento y usuarios en redes sociales destacaron versos inéditos que aluden a sacrificios hechos por amor, menciones al fútbol y cambios personales que la artista habría realizado en su vida.

Lejos de generar controversia, la renovada versión del tema fue bien recibida por su público, que aplaudió la manera en que Shakira transforma sus experiencias en música.

Algunos apartes de la letra en su nueva versión dicen:

Ella comparte tus estúpidos amigos; Ella trabaja para ti gratis, No la hagas perder la cabeza, ella es más de lo que mereces, y sigue sin ser mejor que yo; Por ti renuncié a todo lo que tenía, me mudé a un país socialista solo para estar contigo, por supuesto y me limé las uñas para que no te hicieran daño; Y perdí esos kilos. aprendí sobre fútbol sólo para que te quedaras, peor no lo hiciste y no lo harás.