Shakira acaparó la atención del mundo del entretenimiento con el inicio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’. El primer concierto que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil y que generó gran expectativa entre sus seguidores y marcó el comienzo de una de las etapas más importantes en su carrera.

Shakira sorprendió con un setlist lleno de éxitos en el arranque de su gira mundial

El primer concierto de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ marcó el regreso de Shakira a los escenarios con una selección de canciones que recorrió distintos momentos de su carrera. La artista combinó temas recientes con clásicos que han acompañado su trayectoria.

La apertura estuvo a cargo de Intro (Caloris) seguida de La fuerte, dando inicio a un show en el que se destacaron Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí. A lo largo de la presentación, la cantante fusionó géneros y etapas de su discografía con interpretaciones de Empire, Inevitable y Te felicito, además de colaboraciones como TQG y Copa vacía.

El espectáculo continuó con Don’t Bother y Acróstico, antes de pasar a una secuencia de éxitos que incluyó La bicicleta, La tortura y Hips Don’t Lie. Más adelante, Shakira interpretó Chantaje, Monotonía, Addicted to You, Loca, Soltera y Cómo, dónde y cuándo.

¿Con qué temas cerró el primer concierto de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’?

En la recta final, la cantante presentó Última, seguida de Intro + Ojos así, antes de dar paso a un bloque nostálgico con Pies descalzos, Mama Africa (cover), Antología, Poem to a Horse y Objection (Tango).

La noche cerró con Whenever, Wherever, Waka Waka con champeta, She Wolf y su colaboración con Bizarrap, dejando una muestra de su evolución musical en el escenario.

Así reaccionaron los fans de Shakira en el mundo sobre los temas elegidos para el primer show

Con cada uno de estos temas Shakira dio a sus asistentes un impresionante show que dejó miles de reacciones en redes sociales sobre el inicio de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con mensajes de entusiasmo por los próximos conciertos.

No obstante, hubo quienes también cuestionaron la lista de canciones, pues en ella esperaban otros éxitos de su nuevo álbum y grandes clásicos que han marcado, su carrera. Esto dividió opiniones pues, hubo quienes defendieron a la artista, asegurando que el Setlist no es el mismo para cada país.