Shakira dio inicio a su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un concierto que marcó el punto de partida de su nueva etapa en los escenarios. Tras la presentación, la cantante compartió unas palabras en las que agradeció la energía y el respaldo del público, resaltando el impacto de esta primera noche en el desarrollo de la gira.

El show inaugural reunió a miles de seguidores que acompañaron a la artista en el estreno de quizá, la gira más importante de su carrera artística. A través de sus redes sociales compartió con sus más de 90 millones de seguidores un emotivo mensaje agradeciendo al publico de su primer show, por la energía y el cariño que le brindaron desde su llegada a Brasil.

Con este primer concierto, la gira ya está en marcha. Ahora, la cantante se prepara para su próxima presentación en Sao Paulo, donde continuará llevando su música a distintas ciudades del mundo.

Los seguidores de Shakira expresaron su entusiasmo en redes sociales tras la primera presentación de la artista colombiana. Los asistentes destacaron la puesta en escena, la selección del repertorio y la energía que la cantante transmitió durante el espectáculo.

Además, resaltaron la entrega en el escenario y la emoción del momento. La gira, que recorrerá varias ciudades, comenzó con un recibimiento que generó múltiples reacciones entre los seguidores, consolidando la expectativa sobre lo que apreciarán los asistentes a los demás conciertos de Esta gira.

Decirte que te Amamos ya es poco; Fue mucho más de lo que imaginaba😍… no estoy llorando🥹 es un tour que se me metió en los ojos; Auuuuu la loba arrancó con toda; PATRONA DO BRASIL; Reina... Qué mágico fue todo eso; Shakira, ¡te amamos! Fuiste absolutamente perfecta como siempre; eres una diosa talentosa, siempre lo he sabido.