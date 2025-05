La artista paisa Karol G se ha adueñado de las tendencias desde el pasado 30 de abril por todo lo que pasó en la premier de su documental "Karol G: Mañana fue muy bonito" en donde se aclaró el tema de su supuesto embarazo.

La artista Karol G tenía a sus seguidores y medios de comunicación que asistieron al evento con gran expectativa por ver su figura, ya que en los últimos meses se venía rumorando que estaba embarazada.

El supuesto embarazo de Karol G empezó a tomar fuerza cuando la artista decidió alejarse de las redes sociales y dejar de asistir a eventos públicos desde finales del 2024.

Por eso, su presencia era tan esperada en la premier de su documental en donde su mejor amigo Daiky Gamboa estuvo animando a los asistentes e interactuando con ellos. Precisamente, en medio de esta interacción el influenciador se refirió al tema del embarazo de 'La bichota'.

Daiky Gamboa se encontraba montado en el escenario junto a la presentadora Laura Tobón conversando con los asistentes, fue en uno de esos momentos cuando quiso resaltar la autenticidad de Karol G y su valor como mujer.

Cuando el influenciador mencionó varios aspectos en los que se destacaba Karol G, desde el público le gritaron que también lo hacía como "mamá", haciendo referencia al tema de su embarazo.

Sin embargo, Daiky Gamboa decidió responderle a los que tenían la esperanza de ver a Karol G embarazada que la artista paisa no estaba embarazada.

“No, no, no, de una vez les acabo el rumor”.

Karol G en la premier tomó un momento para hablar con sus seguidores de varios aspectos, uno de ellos cuando pensó en abandonar la música.

Esta decisión según Karol G la llegó a pensar por varios aspectos en su vida y la sorpresa fue que sus papás en vez de juzgarla decidieron apoyarla en su decisión, no obstante, su motivación fue la que la ayudó a salir adelante.

Fue él que me motivó y me ayudó a cumplir mis sueños, si no hubiese sido por ustedes esto no se hubiera dado.