Lady Gaga expresó su gratitud tras recibir su decimocuarta estatuilla en los Premios Grammy, un reconocimiento que describió como especial. La artista destacó su pasión por contar historias a través de la música, enfocándose en temas que conecten con las emociones de las personas. En esta ocasión, compartió créditos con Bruno Mars por una canción que aborda el amor.

Así fue el agradecimiento de Lady Gaga tras recibir un nuevo Premio Grammy

La cantante agradeció a sus seguidores, a quienes llamó cariñosamente "little monsters", y reafirmó su compromiso de seguir compartiendo su arte con ellos. Este premio no solo representa un logro más en su carrera, sino también un reflejo de su dedicación a crear música que resuene con el público a nivel global.

Mi decimocuarto premio Grammy es muy especial. Como compositor, todo lo que quiero hacer es contar historias que toquen el corazón de las personas. Contar esta historia con Bruno sobre el amor es realmente una parte de mi alma: el amor es lo que todos necesitamos ahora mismo. Gracias, pequeños monstruos. Adondequiera que vayan, los seguiré.

Estos son los 14 premios Grammy que Lady Gaga ha ganado y los años en que los recibió

Lady Gaga ha acumulado un total de 14 premios Grammy a lo largo de su carrera, consolidándose como una de las artistas más premiadas en la historia de la industria musical.

Su primer galardón lo obtuvo en 2009, cuando ‘Poker Face’ fue reconocida como Mejor Grabación Dance. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por una serie de victorias que abarcan diversas categorías y géneros.

En 2010, su álbum 'The Fame' le valió el premio a Mejor Álbum Vocal Pop, mientras que en 2011 sumó tres estatuillas más: Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por 'Bad Romance', Mejor Video Musical Corto por el mismo tema y Mejor Álbum Vocal Pop por 'The Fame Monster'.

En 2015, Lady Gaga destacó nuevamente al ganar dos premios por su colaboración con Bradley Cooper en la película ‘Nace una estrella’. La canción 'Shallow' le otorgó los premios a Mejor Colaboración Pop con Voces y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Posteriormente, en 2019, su álbum 'Joanne’ y la canción 'Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)' le valieron dos premios más: Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Canción Dance.

En 2021, la artista sumó dos nuevos Grammy: Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo por 'Rain on Me', junto a Ariana Grande, y Mejor Álbum Vocal Pop por 'Chromatica'. Finalmente, en 2023, Lady Gaga obtuvo dos reconocimientos más: Mejor Álbum de Música Clásica Crossover por 'Love for Sale', su colaboración con Tony Bennett, y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por 'Hold My Hand', tema principal de Top Gun: Maverick.

Este es el más reciente Premio Grammy que Lady Gaga recibió

Recientemente, en 2025, Lady Gaga sumó su 14° premio Grammy a su lista, al ganar en la categoría de Mejor Interpretación de un Dúo/Grupo Pop por su canción 'Die With a Smile', junto a Bruno Mars.