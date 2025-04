En la noche del viernes 11 de abril se vivió el primer día de Coachella 2025 en el cual la artista estadounidense de 39 años, Lady Gaga, se robó el protagonismo no solo de este primer día del festival, sino que quizá, el de los 25 años de historia de uno de los eventos musicales más importantes.

Lady Gaga sacudió Coachella en su primer día del festival en 2025

La cantante que ha ganado fama gracias a canciones como ‘Poker Face’, ‘Paparazzi’, ‘Bad Romance’, ‘Judas’, ‘Just Dance’, ‘Alejandro’ y entre otras, es noticia este sábado 12 de abril luego de protagonizar un impresionante show en el primer día del festival de Coachella 2025, pues según los asistentes y conocedoras de la industria y de los festivales, durante los 25 años de historias de este importante evento musical, no ha habido presentación tan sorprendente como el que dio Lady Gaga en las últimas horas.

¿Cómo fue el show de Lady Gaga en Coachella 2025?

El espectáculo de Lady Gaga en Coachella 2025 llevó el nombre de ‘The Art of Personal Chaos’, una ópera pop inspirada en la identidad y la fama, puestas en escena a través de la extravagancia de la artista, quien jugó con cambios de vestuario y todo un performance muy bien logrado, con una coreografía dirigida por Parris Goebel la cual dio el mejor entretenimiento durante casi dos horas a los asistentes del festival.

A través de cinco actos que representaban una etapa distinta de su carrera musical, Lady Gaga puso en escena: “Act I: Of Velvet and Vice”, “Act II: And She Fell Into a Gothic Dream”, “Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name”, “Act IV: To Wake Her Is to Lose Her”, y “Finale: Eternal Aria of the Monster Heart”.

Las palabras de Lady Gaga en Coachella 2025

“Los amo mucho. Quería tener un gesto romántico con ustedes, este año, en estos tiempos de caos. Decidí construirles un teatro de ópera en el desierto. Por todo el amor, la alegría y la fuerza que me han dado toda mi vida”, expresó con mucha emoción la cantante.

Además de estas conmovedoras palabras, Gaga mencionó que entró en ese sueño que tenía ca sus 20 años, el cual, ha vivido desde entonces y el cual, no sabía si despertarse.