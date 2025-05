La cantante Karol G se ha apoderado de las tendencias desde el pasado 30 de abril tras la premier del documental de la artista paisa llamado: "Karol G: Mañana fue muy bonito".

Durante este evento se proyectó el documental de manera anticipada para los asistentes al evento, por lo que algunas escenas de este han empezado a filtrarse en redes sociales.

Precisamente, una de esas escenas que se ha empezado a viralizar es una en donde Karol G habló por primera vez de su pasada relación con Anuel AA y todo el tormento que vivió en la misma.

En el video la artista paisa asegura que fue una relación tóxica que le costó demasiado a nivel personal y laboral, tanto así que llegó a sentir que perdió su valor como mujer.

“Mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba que me iba a morir, sentía que como persona no tenía el valor, no podía ver el éxito o la grandeza.