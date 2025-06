Karol G reveló por qué todavía no quiere ser mamá

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos por qué no ha ejecutado sus planes de convertirse en madre, los cuales ha recalcado en varias entrevistas.

La artista ha confesado en varias ocasiones que uno de sus sueños personales es ser mamá y tener un hogar, destacando que sueña con tener varios hijos.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su nuevo álbum 'Tropicoqueta' y en medio de la promoción del disco fue interrogada al respecto, a lo que ella confesó qué piensa actualmente al respecto.

La Bichota indicó que sigue con sus anhelos de ser madre, pero ahora no quiere tener tantos hijos como soñaba.

"Me veo como mamá, no sé en qué momento, pero me veo. Yo empecé que quería casi un equipo de fútbol, pero ya ahora con uno o dos. La verdad es difícil pensar traer hijos al mundo con las cosas que se ven", dijo.

La cantante indicó la razón por la que sus planes de ser mamá no están tan cercanos como muchos creerían.

"No me he dado esa oportunidad todavía porque siento que Carolina como persona me debo cosas que todavía quiero hacer y que quiero dedicarme antes de pase cualquier otra cosa, entonces lo estoy tomando con calma", agregó.