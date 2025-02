Shakira se prepara para una gran noche: la artista colombiana se presentará en la ceremonia de los Premios Grammy y hay mucha expectativa del show que ofrecerá para los asistentes y las miles de personas que la verán por televisión y redes sociales.

Un hecho así no ocurría desde el 2007, año en que la barranquillera se presentó junto al rapero Wyclef Jean, con quien interpretó ‘Hips Don’t Lie’, el éxito de ese momento y que fue elegida canción oficial del Mundial de Fútbol de Alemania 2006.

Sumado a lo anterior, la presentación coincide con el cumpleaños 48 de la cantautora, por lo que no faltarán las sorpresas.

Ha trascendido que Spotify le tiene preparado un homenaje para celebrar sus años de carrera y su influencia en la cultura latina. Para ello, proyectará un video de 3 minutos repasando los mejores momentos de la trayectoria de la cantautora.

Entre tanto, se especula que durante su presentación Shakira interpretará una de sus últimas canciones, ‘Soltera’, además, podría cantar un nuevo sencillo del que hasta ahora no ha dado muchas pistas.

Por su parte, la colombiana, en un video compartido por la cuenta oficial de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos (organizadora de los Premios Grammy), expresó su emoción por hacer parte de esta velada.

Y así es como poco a poco intento darle al público americano una idea de dónde vengo. Veo que ahora la música española tiene buena acogida, que a los artistas en español no les cuesta tanto ser reconocidos. Eso me siento con orgullo. Me hace feliz haber sido parte de ese proceso. No fue un camino de rosas, pero aquí estamos