El cantante y compositor español Alejandro Sanz vuelve a la escena musical con ¿Y ahora qué?, un proyecto que reúne seis nuevas canciones y marca su primer lanzamiento desde el álbum Sanz de 2021.

Este nuevo trabajo representa una etapa de cambio y reflexión en su carrera, y se convierte en la antesala de la gira que comenzará en México próximamente.

Grabado entre España y Estados Unidos, este disco surge tras dos años de exploración artística y personal.

Para desarrollarlo, Sanz apostó por un proceso creativo diferente al habitual: trabajó con un equipo renovado de productores y compositores como Elena Rose, Andy Clay, Edgar Barrera y CASTA, quienes aportaron nuevas ideas y enfoques a su sonido característico.

Alejandro Sanz presenta ¿Y ahora qué?

La intención fue clara: alejarse de largas jornadas solitarias en el estudio y rodearse de colaboraciones que permitieran un ambiente más fluido.

Las seis canciones del álbum exploran distintos registros líricos y musicales. En la parte vocal, Sanz apuesta por versos más directos, con una interpretación emocional que se mantiene fiel a su esencia.

En cuanto a los ritmos, el artista se mueve con soltura por terrenos sonoros diversos. El proyecto incluye los sencillos ya conocidos “Palmeras en el jardín” y “Hoy no me siento bien”, además de “Eso es amor”, “El vino de tu boca” y dos colaboraciones destacadas: una con Grupo Frontera y otra con Manuel Turizo, titulada “¿Cómo sería?”.

Trueno lanza su edición Deluxe

Por su parte, el artista argentino Trueno lanza El Último Baile (Deluxe), una versión extendida de su exitoso álbum El Último Baile, que añade siete canciones nuevas y expande su propuesta musical.

El disco, que ya está disponible en plataformas digitales, presenta colaboraciones con figuras destacadas del panorama internacional como Feid, Young Miko y el legendario DJ Premier.

La producción del álbum continúa construyendo sobre los cimientos del hip-hop clásico, con una mirada moderna. Trueno abre con “GRANDMASTER”, tema que utiliza un sample del influyente tema de Grandmaster Flash and The Furious Five, rindiendo homenaje a las raíces del género.

En “CRUZ”, el artista colabora con Feid en una reflexión melódica sobre el amor inestable, mientras que en “EN LA CITY”, su voz se cruza con la de Young Miko en una fusión experimental que mezcla electrónica, hip-hop y pop.

La segunda mitad del álbum incluye temas con sonidos agresivos como “VIOLENTO”, piezas más introspectivas como “LAURYN”, y culmina con “3:44”, una canción donde DJ Premier participa tanto en la producción como en los característicos scratches que cierran el tema.

La presencia del DJ estadounidense aporta un toque nostálgico que subraya el respeto de Trueno por la historia del género, sin dejar de mirar hacia adelante.