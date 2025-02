Recientemente se estrenó la colaboración de Yuri con Ángela Aguilar de la reconocida canción ‘La maldita primavera’ en una versión de regional mexicano que hace parte de su nuevo álbum ‘Yuri y sus amigos del Regional Mexicano’.

Este nuevo álbum de Yuri incluye 7 canciones con colaboraciones con artistas de este género como Paquita la del Barrio, Luis Ángel ‘El Flaco’, Víctor García, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Grupo Firme, Carin León y Ángela Aguilar

Yuri se pronunció recientemente sobre la controversia en la que se ha visto involucrada Ángela Aguilar por su repentina relación y posterior matrimonio con Christian Nodal.

En sus declaraciones señaló que todas las personas han cometido errores en algún momento de sus vidas. La cantante recordó su propia experiencia cuando contrajo matrimonio a los 21 años y cómo esa situación pudo haber sido igual de controversial en la era de las redes sociales, esto, teniendo en cuenta que, en ese entonces no existían.

Durante una reciente entrevista, para un reconocido programa de TV Azteca, Yuri mencionó que cuando se habló del dueto con Aguilar para la versión de ‘La maldita primaver’, la joven aún no estaba casada.

Además, señaló que cualquier decisión que haya tomado la cantante es parte de un proceso de aprendizaje, destacando que la exposición mediática amplifica cualquier situación personal.

Al compartir su historia, Yuri recordó que su madre tuvo una reacción severa al enterarse de su matrimonio, lo que la llevó a tomar medidas drásticas en su momento. La intérprete aseguró que, de haber existido las redes sociales en esa época, la situación habría sido más complicada.

Cuando surgió este rollo del dueto, ella no estaba casada todavía. Si hizo mal o no hizo mal, todos la hemos regado, yo también me casé a los 21 años y que bueno que no había redes o sino también me hubiera puesto… mi mamá mandó a encarcelar a Fernando…