Thalía compartió un conmovedor mensaje despidiendo a Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero.

Con un sentido homenaje a través de sus redes sociales, Thalía compartió un video que rememora la ocasión en la que actuaron juntas en 1992. El encuentro ocurrió durante las grabaciones de la exitosa telenovela María Mercedes, producción en la que la artista Paquita la del Barrio apareció en una escena junto a la cantante y actriz Thalía, dejando una marca imborrable en quienes presenciaron esa colaboración.

Thalía quien tuvo la oportunidad de compartir set con Paquita la del Barrio, calificó este momento como una experiencia inolvidable. Según contó, en aquel entonces, la figura de Paquita le inspiraba respeto y cierta reserva, pues su carácter en el escenario proyectaba una personalidad firme.

Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras.