Él es Alonso, el hermano de Nodal que habría su transición

Christian Nodal y su familia se enfrentan a una nueva polémica luego de que hace un par de semanas atrás, Alonso, el hermano del cantante mexicano reapareciera por medio de las redes sociales luciendo una nueva apariencia. Pues al parecer, el menor de los Nodal habría iniciado su transición, razón por la cual se había mantenido alejado de la opinión pública.

Jaime Alonso González Nodal es el hermano menor del reconocido cantante mexicano Christian Nodal. Años atrás, el joven mostró interés en la industria musical justo como el intérprete de ‘Dime como quieras’, y recibió todo el apoyo de su familia, por lo que se lanzó bajo el nombre artístico de Gohn.

Contrario a la vida de Nodal, se sabe muy poco sobre él, más allá de los detalles que ha brindado por medio de las pocas entrevistas que ha ofrecido a lo largo de su carrera, y en las que ha dejado claro que actualmente no tiene ningún tipo de contacto o relación con Nodal.



En diciembre pasado Alonso alcanzó la mayoría de edad, por lo que habría aprovechado para iniciar su transición, según reveló la revista mexicana TVNotas, quienes también afirmaron que el joven estaría siendo víctima de discriminación por parte de su propia familia.

Y es que, para esta misma época, Alonso sorprendió a los internautas al reaparecer por medio de un en vivo que realizó junto a su hermana Amely en la red social TikTok, en donde se dejó ver con una apariencia mucho más femenina; cabello largo y maquillaje bien aplicado, además de ropa acorde a este género.

Según reportó la revista mexicana TVNotas, una fuente cercana los Nodal habría confirmado que tras iniciar su transición Alonso comenzó a ser discriminado por parte de su familia, luego de que supuestamente Christian les pidiera que se alejaran del joven para evitar polémicas.

“Todo empezó a mediados de 2024, cuando empezó a mostrar su parte femenina. Esto no le gustó a sus papás ni al propio Nodal (..) Christian no quiere que esto se haga más grande. Evita que hablen de eso y no de su carrera. Les pidió a sus padres y a su hermana que se alejaran de Alonso un poco”, se lee en la revista mexicana TVNotas.