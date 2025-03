La modelo y exparticipante de La casa de los famosos All Star, Aleska Génesis, vuelve a ser noticia tras los rumores de un incidente mientras viajaba en su camioneta por el Estado de México. La información ha generado preocupación entre sus seguidores y en el medio del entretenimiento.

¿Qué se sabe sobre el presunto incidente de Aleska Génesis en México?

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales, especialmente en grupos de Telegram, la versión de que Aleska Génesis habría sufrido un incidente mientras viajaba en su camioneta en el Estado de México.

La información fue replicada por varios medios de comunicación y cuentas en X, lo que aumentó la incertidumbre sobre la situación de la modelo.

Jesús Galeana, representante del actor Nacho Casano, confirmó a través de su cuenta de Instagram que el incidente habría ocurrido.

“Lamentablemente confirmo que Aleska tuvo un atentad0 en el Estado de México", escribió Galeana, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, el periodista Gerardo Escareño, conocido por su trabajo en el medio Vaya Vaya, informó que el equipo legal de Aleska Génesis habría desmentido el hecho.

“Me están informando que los abogados de Aleska están desmintiendo tal incidente. Continuo brindándoles información al respecto”, publicó Escareño en su cuenta de X.

¿Aleska Génesis había recibido amenazas anteriormente?

Este presunto incidente ocurre después de que Aleska Génesis revelara que había recibido mensajes inquietantes sobre su vida.

Tras quedar en libertad y enfrentar su proceso legal, la modelo tenía programada hace unos días una conferencia de prensa para aclarar su situación. No obstante, decidió cancelar su participación de último momento por razones de seguridad.

“Anoche recibí unos mensajes, no he estado bien emocionalmente”, confesó la modelo en esa ocasión. El mensaje que recibió decía: “Suerte en tu conferencia, que Dios te acompañe. A ver si no te reúnes con él. Yo nunca pierdo.”

A través de una historia de su cuenta personal de Instagram, Aleska Génesis dejó claro que está bien: 'Gracias a todos los que han escrito preocupados. Estoy bien, gracias a Dios.'