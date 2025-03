Nodal rompe el silencio sobre el último lanzamiento de Cazzu

Christian Nodal vuelve a ser tendencia en las redes sociales tras pronunciarse de manera indirecta al nuevo lanzamiento musical de su expareja, Cazzu llamado ‘Con otra’. Y es que un día después de este estreno, el cantante mexicano lanzó ‘El amigo’, ocasionando diversas reacciones entre los internautas quienes le mencionaron la canción de Cazzu. Lejos de guardar silencio, el artista decidió referirse al tema.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el lanzamiento de ‘Con otra’ de Cazzu?

El pasado jueves 20 de marzo, Christian Nodal anunció el lanzamiento de su más reciente sencillo, ‘El amigo’, apenas un día después de que su expareja, Cazzu, estrenara su nueva canción. Para promocionar su tema, el cantante utilizó sus redes sociales, donde los internautas no tardaron en mencionarle el estreno de su ex, esperando una reacción de su parte.

Lejos de ignorar los comentarios para evitar polémicas, Nodal decidió responder sin mencionar directamente a Cazzu, pero dejando un mensaje claro. Un usuario le señaló que, aunque él estaba estrenando canción, Cazzu lo había hecho primero y se estaba llevando toda la atención.

Ante esto, Nodal reaccionó con tono burlón y aseguró que eso no le impedía disfrutar de su estreno: “Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El amigo’, jajaja”.

Así como este tipo de comentarios se pueden leer más dentro de la publicación, entre esos “pero si hablaremos el tema, o nadota”, y “perdón, pero estoy ocupada escuchando el temazo de la nena trampa, ¿lo escuchaste?”.

¿Qué dice la canción de Cazzu ‘Con otra’ y por qué la relacionan con Ángela Aguilar y Nodal?

Aunque Cazzu ha lanzado diversas canciones y ha aclarado que no están inspiradas en su vida personal, los internautas insisten en que cada una de ellas es una indirecta para Christian Nodal y su actual esposa, Ángela Aguilar.

En el caso de ‘Con otra’, este sencillo habla sobre la infidelidad de un hombre que podría serle infiel a su actual pareja, repitiendo el patrón. Incluso, “muy despistada, te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar” es una de las frases más llamativas.