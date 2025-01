Ninel Conde volvió a apoderarse de la conversación en las redes sociales tras su más reciente cambio estético. Esta vez, la actriz y cantante mexicana sorprendió con un evidente aumento en el volumen de sus labios. Como era de esperarse, las opiniones no tardaron en dividirse entre quienes la apoyan y aquellos que critican sus decisiones estéticas.

Vale la pena destacar que la actriz y cantante mexicana ya se había sometido a varios cambios que fueron desvelados tras su eliminación en un reconocido reality show en México en diciembre del 2024, por lo que muchos consideraron que era muy pronto para más retoques.

Ninel Conde impacta con su nuevo retoque facial y genera debate

De esta manera, haciendo uso de sus redes sociales, Ninel compartió una llamativa fotografía en la que dejó ver con orgullo el tamaño de sus nuevos labios, mientras posaba con un llamativo outfit que al parecer sería usando en una sesión fotográfica. Y es que, quienes siguen de cerca la vida de la también cantante saben muy bien que esta gozaba de una apariencia mucho más delgada en esta zona de su cuerpo.



Ninel siempre ha dejado ver su gusto por este tipo de retoques. Sin embargo, sus seguidores no lo estarían tomando de la mejor manera, y ya han comenzado a cuestionar sus decisiones.

El reciente cambio de Ninel Conde en su rostro desató una ola de críticas

Aunque muchos internautas la han halagado, otros han cuestionado su constante cambios físicos que cada vez son más notorios. "Era hermosa al natural, no entiendo por qué sigue haciéndose cosas", comentó un usuario en Instagram.

Sin embargo, la respuesta de Ninel a este tipo de críticas ya había dejado claro su posición al respecto. Durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’, aseguró que no piensa prestarle atención a los comentarios negativos: “No me interesa hablar del tema, es algo que contamina mis emociones, y yo estoy tratando de cuidar mi entorno. A quien no le guste lo que ve en mis redes, que me deje de seguir y ya, se acabó el problema”, expresó con firmeza.

Esta no es la primera vez que Conde enfrenta la polémica por sus elecciones estéticas, pero lo cierto es que, para ella, su bienestar emocional y satisfacción personal parecen estar por encima de cualquier crítica.