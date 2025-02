El proceso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa sin resolverse.

Todo comenzó en enero pasado, cuando Maribel Guardia decidió denunciar a su nuera, viuda de su hijo Julián Figueroa y madre de su nieto José Julián Figueroa, señalando presuntas irregularidades en el cuidado del menor de siete años.

La polémica se intensificó, cuando Maribel Guardia compartió lo ocurrido a través de sus rede sociales. Por su parte, Imelda Tuñón., también compartió su versión de los hechos en sus rede sociales. Medio por el cual, ambas partes involucradas ha compartido sus respectivas posturas en este caso.

Recientemente, Imelda Tuñón compartió nuevos detalles de cómo el caso que la mantiene alejada de su hijo menor de edad. En el comunicado que compartió a través de sus redes sociales, reveló detalles en los avances de este caso.

Lo primero que reveló fue que, tras casi un mes desde el inicio de este proceso legal, un juez le otorgó una “Suspensión de oficio”, esta es una medida la ucal su objetivo es proteger los derechos de una persona involucrada en un pleito legal.

Tras dar a conocer esta noticia, Imelda compartió un mensaje directo a Maribel, asegurándole que “lamenta” la muerte de Julián, y que ella le ha hecho vivir esta misma situación y le exigió detenerse.

Maribel lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me doló muchísimo; peor ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo y te pido de madre a madre que te detengas.