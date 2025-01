José Emiliano Aguilar Treviño, hijo mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar, se apoderó de la conversación en redes sociales luego de confesar en un podcast que antes de que surgiera la polémica entre su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal, buscaba insistentemente a la rapera argentina Cazzu.

Hermano de Ángela Aguilar confesó que buscaba a Cazzu y le enviaba mensajes

Durante una entrevista realizada en el podcast ‘Doble G’, Emiliano Aguilar reveló que meses antes de que su hermana Ángela Aguilar se viera envuelta en escándalos tras confirmar su relación y casarse con el cantante Christian Nodal poco después de que este anunciara su ruptura con la cantante argentina Cazzu, estaba interesado en contactar a la rapera, por lo que de manera insistente le enviaba mensajes a sus mensajes directo y reaccionaba a sus fotografías.

“Algo que les quería decir a todos es que, antes yo le mandaba mensaje también a Cazzu, mucho antes que esta polémica y le daba likes”, confesó.

Sin embargo, Emiliano aclaró que esto no lo hacía con la intención de llamar su atención de manera sentimental, sino porque quería que la artista colaborara con él para que su carrera como rapero despegara. Incluso, aseguró, que aún con todo lo sucedido aún continua en contacto con ella, pese a saber que la idea de lanzar una canción juntos podría no llegar a materializarse.

Emiliano Aguilar no habría pasado las festividades decembrinas con los Aguilar

Vale la pena destacar que Emiliano Aguilar no tendría una buena relación con su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos, Ángela, Aneliz y Leonardo. Pues, además de revelar que las festividades decembrinas no las habría pasado con su familia de sangre, aseguró en este mismo podcast que ser hijo de un artista como su padre no era fácil.

Y es que, según comentó, mucha gente suele juzgarlo sin conocerlo al asegurar que se aprovecha de su apellido. “Sí me quieren decir a mí que yo me estoy aprovechando del apellido, pues también díganle a mí papá que él también se está aprovechando del apellido ¿no?, sí todo esto de la música empezó con mi abuelito", puntualizó.