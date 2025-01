Majo Aguilar confirmó distanciamiento con Ángela y Pepe

Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar, reapareció por medio de sus redes sociales para poner fin a las especulaciones sobre su relación con el cantante y su prima, Ángela Aguilar. Esto, luego de que en redes sociales se comenzara a especular sobre una supuesta rivalidad entre ambas cantantes, rumor que fue desmentido por la intérprete de ‘Amor ilegal’.

Majo Aguilar habla de su alejamiento con Ángela y Pepe Aguilar, ¿Qué pasó?

Sin embargo, al parecer, los comentarios en redes sociales en la que la vinculaban con Ángela Aguilar de manera negativa continuaron, por lo que Majo se sintió en la necesidad de publicar un video en el que confirmaba que efectivamente había un distanciamiento entre ella y los Aguilar, pero que no se debía a la supuesta rivalidad que existe entre las dos.

Según comentó en el audiovisual, publicado en su cuenta oficial de TikTok el pasado lunes 20 de enero, aunque sí estaba distanciada tanto de Pepe como de Ángela, no significaba que existiera una mañana relación entre ellos.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela, voy a hablar de ellos porque son de los que más se habla, no sean importantes en mi vida”, aclaró.

Majo Aguilar pidió que no se le involucre en las polémicas de Pepe y Ángela Aguilar

Además de esto, Majo se refirió a las polémicas protagonizadas por los Aguilar para pedir “empatía” pues, aunque no podía “controlar lo que piensen” los demás sobre ellos, pidió que no se le involucrara más. “Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios”,confesó.

Incluso Majo afirmó que no bloquearía los comentarios en sus redes sociales a raíz de esto. "No voy a bloquear mi sección de comentarios porque no, pero quiero decirles que siempre el mejor camino es el del amor".

Con esto, Majo Aguilar busca poner fin a los malos comentarios en sus redes sociales y una completa desvinculación de las polémicas protagonizadas tanto por su tío como su prima.