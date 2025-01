En una entrevista para el podcast Radioshow con Akio Annechini, Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, habló sobre su vida personal, la relación con su familia y su experiencia en el ámbito musical.

Durante la conversación, Emiliano abordó temas que han generado interés público: el distanciamiento con su padre, el matrimonio de su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal, y cómo cambió su vida tras convertirse en padre.

¿Quién es Emiliano Aguilar y cuál es su relación con Pepe Aguilar?

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar, fruto de su primer matrimonio con Carmen Treviño. Aunque pertenece a una de las familias más reconocidas de la música mexicana, su relación con su padre ha sido intermitente. Emiliano reconoció que “ahorita él está enfocado en lo suyo. No estamos mal, pero cada uno está enfocado en lo suyo”.

Un evento que marcó su vida fue su tiempo en prisión, donde permaneció un mes y medio antes de pasar tres años en un anexo, un centro donde ofrecen tratamiento especializado y profesional para personas con adicciones. Sobre esta etapa comentó:

“Aunque al principio no fue fácil aceptarlo, ahora puedo decir que el tiempo que estuve allá me hizo bien”.

¿Por qué Emiliano Aguilar no asistió a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la entrevista, Emiliano reveló que no fue invitado a la boda privada de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal y que se enteró a través de las redes sociales.

“Un día revisando Instagram me di cuenta de que se casó mi hermana. Al principio me agüité… No conozco a Nodal, nunca he hablado con él”, declaró.

¿Qué dijo Emiliano sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal?

Ante los rumores de una presunta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar, Emiliano dijo no tener información sobre el tema. “No sé y esa podría ser mi respuesta a varias de las preguntas que tienes sobre esa relación”, comentó.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre con quién preferiría colaborar musicalmente, Emiliano, quien es cantante de rap, se inclinó por Cazzu: “Siempre he dicho que quiero hacer una colaboración con ella. Yo la sigo desde hace cinco años. A mí me gusta su música”.

¿Por qué Pepe Aguilar y Emiliano tienen una relación distante?

La relación entre Emiliano y su padre ha tenido altibajos. Durante su tiempo en prisión y en un anexo, Pepe Aguilar lo visitó pocas veces, mientras que su madre, Carmen Treviño, lo acompañaba constantemente. Emiliano también mencionó que su interacción con sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz es mínima.

Sobre la relación con su padre, Emiliano expresó: “Siempre ha tenido periodos en los que compartimos mucho y otros en los que nos distanciamos”.

¿Qué dijo Emiliano sobre su hija y el papel de Pepe Aguilar como abuelo?

Emiliano es padre de una niña de dos años llamada Aislin, quien, según él, cambió su vida. Aunque Pepe Aguilar no conoce a su nieta, Emiliano explicó el significado del nombre de su hija: “El segundo nombre es Ángela, pero no es por mi hermana. Un compa me dijo que sería un ángel en mi vida y me aconsejó llamarla así”.

¿Qué consejo le dio Emiliano a su hermana Ángela Aguilar tras casarse con Christian Nodal?

En el podcast, Emiliano comentó que, cuando le preguntaron qué consejo le daría a su hermana Ángela, respondió: “Que se aguante”. Explicó que esta frase refleja las enseñanzas que recibió en su infancia sobre asumir las consecuencias de las propias decisiones. “Después de siete años de haber estado en la cárcel, me siguen preguntando lo mismo. Insinué que a mi hermana le podría pasar lo mismo, y por eso dije que tenía que aguantar”, aclaró.

La vida de Emiliano Aguilar ha estado marcada por desafíos y aprendizajes. Su relación con Pepe Aguilar y el resto de la familia sigue siendo un tema de interés, mientras que Emiliano continúa trabajando en su música y dedicándose a su hija.