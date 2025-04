Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en 1989 y tuvieron una relación que finalizó en un problema legal. Ambos tuvieron un hijo llamado José Eduardo Derbez.

De acuerdo con las declaraciones de Eugenio, la relación terminó por los reclamos de una supuesta boda falsa que tuvieron y el inicio legal por su hijo José Eduardo.

“Me demandó, me quitó la patria potestad de José Eduardo, sí nos casamos, pero no nos casamos, le entregué el anillo. Me querían demandar porque la engañe", comentó Eugenio en una entrevista de YouTube.