La cantante y actriz Danna Paola ha vuelto a ser el centro de la polémica tras aparecer con una prenda de ropa que lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe.

¿Por qué Danna Paola genera polémica tras lucir una prenda de la Virgen de Guadalupe?

La artista lució esta pieza en una sesión fotográfica para promocionar su colaboración musical con Santa Fe Klan, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales y entre figuras públicas que consideraron su elección como una falta de respeto hacia la religión católica.

En una entrevista recogida por el medio La Cueva De Patty, Danna fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde ofreció sus primeras declaraciones sobre la controversia.

Sin entrar en confrontaciones, la intérprete de Mala Fama defendió su postura y dejó claro que no considera haber cometido una falta.

“Yo creo que mi Virgencita me respalda como a todos. Cada quien tiene una opinión y la respeto mucho”, afirmó ante las cámaras.

¿Qué dijo Danna Paola sobre las críticas por la Virgen de Guadalupe?

Danna Paola aseguró que no tiene intención de faltar al respeto a las creencias religiosas y reafirmó que su relación con la fe es personal.

“Soy devota de todo aquel que me dé fe. La vida misma y cada quien tiene sus creencias”, explicó la cantante, dejando claro que no considera ofensivo su vestuario.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Algunos seguidores respaldaron a Danna, destacando que cada persona tiene derecho a interpretar la espiritualidad de manera individual.

Sin embargo, otros usuarios la señalaron por usar un símbolo religioso en un contexto artístico, lo que calificaron como inapropiado.

La controversia no solo se quedó en las redes. El músico Alex Lora, líder de la banda El Tri, expresó públicamente su desacuerdo con la elección de Danna Paola.

“La Virgen de Guadalupe es un símbolo sagrado para los mexicanos. Usarla de esa manera es una falta de respeto”, comentó Lora en declaraciones recogidas por varios medios.

Cuando fue consultada sobre la opinión de Lora, Danna evitó entrar en conflicto y optó por una respuesta conciliadora.

“No sé de qué me hablas, la verdad. No tengo idea, pero le mando muchos besos”, dijo la cantante, dejando en claro que no busca alimentar la polémica.