Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de las mieles del amor. Aunque en el último tiempo se ha especulado mucho sobre su relación amorosa, ambos dejaron claro que siguen muy unidos; así quedó evidenciado con una fotografía que compartió en sus redes sociales la hija de Pepe Aguilar.

¿Cuál foto publicó Ángela Aguilar por sus nueve meses de casada con Christian Nodal?

Para celebrar sus nueve meses de casados, Nodal y Ángela viajaron a un paradisiaco y caluroso lugar, donde compartieron grandes momentos y de paso recargaron energías, pues para ambos se vienen distintos compromisos a nivel profesional.

En el caso de Nodal, tiene programadas varias presentaciones, algunas de ellas en Tepatitlán, Jalisco y Cuernavaca, en su natal México.

En sus redes sociales, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ no hizo una mención en particular a su aniversario con Ángela; caso contrario a ella, que compartió una romántica imagen a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram.

La foto, en particular, muestra a los artistas de espaldas y mirando al horizonte. Se evidencia como ella toma la mano del artista de 26 años.

La instantánea desató diversas reacciones en redes sociales; algunos, incluso, aseguraron que había usado Photoshop en ella. Lo cierto es que dicha imagen sirvió para demostrar que los cantantes están felices y enamorados, pese a las críticas que siempre han acechado su unión amorosa.

La amorosa foto de Ángela Aguilar junto a Christian Nodal en vacaciones.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el futuro del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A propósito de los nueve meses de casados de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Mhoni Vidente predijo si este matrimonio tendrá o no éxito.

La astróloga cubana señaló que este matrimonio será “largo y exitoso”, despejando así las dudas de una posible ruptura que cobró fuerza en las últimas semanas, sobre todo, después de que ella decidiera borrar las fotos que tenía con él en redes sociales.

Nodal y Ángela se casaron en julio de 2024, en una boda que sorprendió a muchos, pues solo unos días atrás él estaba poniéndole punto final a su relación con Cazzu, con quien tiene una hija en común.

Ese hecho, justamente, ha vuelto blanco de críticas a la pareja, especialmente, a Ángela, que en distintas ocasiones ha sufrido episodios incómodos en eventos públicos.

En redes sociales, por ejemplo, en una ocasión optó por desactivar los comentarios en sus publicaciones, aunque ya los activó de nuevo, sin embargo, desactivó la opción de comentarle una Storie.