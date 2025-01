Cazzu desmiente que ‘Dolce’ sea para Christian Nodal

Julieta Cazzuchelli inició el 2025 con el lanzamiento de una nueva canción, en la que dejó claro su interés por explorar otros géneros musicales. En esta ocasión, sorprendió al incursionar en los corridos mexicanos, un género relacionado de inmediato con su expareja Christian Nodal, originario de México y conocido por su trayectoria en este estilo musical.

‘Dolce’, el nuevo sencillo de la cantante argentina Cazzu incluye algunos fragmentos que algunos internautas asociaron directamente hacia Christian Noda, su expareja y padre su pequeña hija Inti. Sin embargo, uno en específico fue el definitivo para que estas especulaciones tomaran cada día más fuerza, siendo este la mención de su vestido Dolce & Gabanna que usó en los Grammy.

“Ojalá te dure eso de aparentar… Se te olvidó que lo que sabes te lo enseñé yo… me quería dar diamantes ya me los había comprado, mucho antes de conocerte yo ya había coronado (…) Y voy a salir por la noche a ponerme ese vestido Dolce que, ya sabes, me queda tan bien. Con el mismo que te enamoré”.