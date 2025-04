Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, realizó una entrevista para Vogue México y Latinoamérica donde reveló su perspectiva sobre su rol como madre.

La artista argentina comentó sentirse muy afortunada por su rol como madre, quien en septiembre de 2025 cumplirá dos años.

Además, comentó que la maternidad siempre lo ha visto como una manera de reinventarse y de ser más sensible ante las cosas.

“La experiencia de la maternidad cambia según los privilegios de las mujeres. Las mujeres que no tienen el privilegio de quedarse en su casa, criar a sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos (…) porque tienen que salir a buscarse el pan y están solas, o no tienen quien las ayude, no creo que lo vivan de la misma forma. (…) Pienso que yo he sido muy suertuda en el momento en el que a mí me tocó ser mamá”. expresó Cazzu.