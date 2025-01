En el año 2023, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de eliminar los tatuajes de su rostro, un tema que abordó durante una entrevista en el podcast venezolano “Escuela de Nada”. En la conversación, el cantante confesó que este procedimiento era especialmente doloroso, pero había tomado la decisión con una motivación personal muy clara.

Nodal explicó que la razón detrás de esta determinación era su hija (Inti), quien aún no había nacido en aquel momento. Según lo que compartió, deseaba que su apariencia reflejara un cambio significativo en su vida, especialmente al asumir el papel de padre.

A pesar de esta decisión, el artista también aclaró, en ese entonces, que no se desharía de todos los tatuajes en su rostro. Algunos de ellos, comentó, tenían un significado especial y estaban ligados a momentos importantes de su vida, por lo que planeaba conservarlos.

Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio, me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita.