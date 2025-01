Ángela Aguilar es acusada de robar vestidos

No es sorpresa que Ángela Aguilar se encuentre nuevamente en el ojo del huracán. Esta vez, sin embargo, no es por su relación con el artista Christian Nodal ni por algún escándalo familiar, sino por un presunto robo en una reconocida casa de modas estadounidense.

El periodista argentino Javier Ceriani, conocido por sus exclusivas en el mundo del espectáculo, reveló en su canal de YouTube que Ángela Aguilar habría sido acusada de llevarse dos costosos vestidos de la tienda For the Stars Fashion Art House, una de las boutiques más prestigiosas de Hollywood. Según Ceriani, el propietario del establecimiento se contactó directamente con él para narrar lo ocurrido.

De acuerdo con Ceriani, Ángela acudió a la tienda en compañía de su madre. Durante su visita, seleccionó dos de los vestidos más caros del lugar, pero al abandonar el establecimiento, nunca realizó el pago correspondiente ni regresó las prendas.

La tienda, famosa por ser el lugar donde numerosas celebridades adquieren sus atuendos para eventos exclusivos y alfombras rojas, habría intentado resolver el asunto discretamente, pero ante la falta de respuesta de la cantante, el caso salió a la luz.

Resulta que descubrimos que Ángela Aguilar no sólo se roba maridos también es roba vestidos. [...] Acudió a For The Stars Fashion Art House por dos vestidos [...] y nunca más la ratera los devolvió, comenta el periodista argentino.