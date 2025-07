La más reciente aparición de Ángela Aguilar volvió a sacudir las redes. Esta vez, no fue por un lanzamiento musical ni por alguna polémica entrevista, sino por haber asistido sola al partido final entre México y Estados Unidos en la Copa Oro 2025, sin rastro de Christian Nodal. Aunque muchos aplaudieron su entusiasmo por la Selección Mexicana, la ausencia de su esposo encendió una ola de especulaciones.

¿Qué hacía Ángela Aguilar en el NRG Stadium sin Nodal?

La cantante llegó al estadio en Houston acompañada únicamente por sus hermanos Aneliz y Leonardo. Vestía con sencillez, luciendo una blusa blanca con la bandera mexicana en la espalda y jeans de mezclilla. Se mostró animada, tomó fotos, gritó con energía los goles del ‘Tri’ y compartió el momento en sus historias de Instagram. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Nodal no estaba con ella.

Ángela Aguilar acude sin Nodal a la Copa Oro y levanta sospechas

¿Por qué Christian Nodal no apareció en el evento?

Aunque no es raro que artistas tengan agendas saturadas, sorprendió que el intérprete no acompañara a Ángela en un evento deportivo que, por sus gustos, parecía de su interés. No hubo publicaciones conjuntas, ni comentarios alusivos en redes sociales. El silencio de ambos fue perfecto para que los usuarios comenzaran a especular sobre una posible crisis matrimonial.

¿Qué dijeron los internautas al ver a Ángela Aguilar sin Christian Nodal?

En redes no tardaron en aparecer clips del momento y cientos de comentarios. “¿Ya se separaron?”, “Nodal brilla por su ausencia”, “Algo raro pasa entre ellos”, fueron algunas de las frases que inundaron las plataformas digitales. Otros criticaron que Ángela, nacida en Estados Unidos, celebrara con tanto entusiasmo el triunfo de México, reviviendo cuestionamientos sobre su identidad nacional.

¿Realmente Ángela Aguilar y Nodal están pasando por un mal momento?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales. Tampoco han compartido nuevas fotos juntos, lo cual alimenta los rumores. Su relación, que ha sido blanco de críticas desde que comenzó tras la separación de Nodal con Cazzu, vuelve a estar en la mira. Algunos fans aseguran que todo se trata de una estrategia mediática para mantenerse en el centro de la conversación.

¿Qué más se vio de Ángela durante la final?

Pese al revuelo, Ángela se mostró alegre junto a su familia. Se le vio charlando con su hermano Leonardo, aunque algunos aseguraron que su expresión era de disgusto, y posando sonriente con su hermana. Las imágenes de ese día no hacen más que reflejar que, ella decidió disfrutar el momento rodeada de los suyos.