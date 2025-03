Ana Brenda Contreras volvió a estar en el centro de atención tras compartir un video en el que aparece realizando una rutina de pesas estando embarazada de siete meses.

La actriz mexicana, conocida por su talento y carisma, mostró en sus redes sociales cómo sigue cuidando de su salud y bienestar físico a pesar de estar en una etapa avanzada de gestación.

¿Es seguro hacer pesas con 7 meses de embarazo?

En el video, Ana Brenda aparece en el gimnasio levantando pesas y realizando ejercicios de fuerza, algo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos seguidores aplauden su disciplina y compromiso con el ejercicio, otros han cuestionado si este tipo de entrenamiento es seguro para el bebé.

Las críticas no tardaron en aparecer en la sección de comentarios de su publicación. “No entiendo cómo puedes arriesgar la vida de tu bebé”, comentó una seguidora.

Otros mensajes señalaban que levantar pesas en esta etapa del embarazo podría ser peligroso para el desarrollo del bebé.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Ana Brenda, resaltando que mantenerse activa durante el embarazo, bajo supervisión médica, puede traer beneficios para la madre y el bebé.

Ana Brenda, consciente de las posibles críticas, acompañó el video con una aclaración: "Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada. Y más que nunca escucho que me pide el cuerpo”.

La actriz destacó que ha adaptado su rutina de ejercicio a lo que le pide su cuerpo y que si no “Si no hay ninguna contraindicación médica y siempre consulten a su médico NO SOY EXPERTA”, aclaró.

¿Por qué Ana Brenda sigue entrenando en esta etapa?

Ana Brenda explicó que el ejercicio le ha permitido mantenerse fuerte y sentirse mejor física y emocionalmente durante el embarazo.

“Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada y con toddlers o que por necesidad tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre”.

Las opiniones siguen divididas entre quienes la aplauden por mantenerse activa y quienes consideran que podría ser un riesgo para el bebé.