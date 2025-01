T

Tras las deportaciones masivas de mexicanos ordenadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la empresaria y cantante Selena Gómez publicó un video en el que, entre lágrimas, lamentaba la situación.

En el video, la artista estadounidense expresó su impotencia ante las medidas migratorias que afectan a miles de personas.

“Sólo quiero decir que lo siento mucho. Toda la gente que está siendo atacada, los niños, no entiendo, lo siento mucho. Desearía poder hacer algo pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, dijo Gómez