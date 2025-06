La actriz Adamari López generó revuelo recientemente tras confesar un episodio poco conocido de su vida personal durante una conversación en su pódcast Ada y Chiqui de Show.

En medio de una charla con su compañera Chiquibaby, la conductora confesó que en el pasado contrató a un investigador privado con el objetivo de confirmar si la persona con la que estaba en ese momento la estaba traicionando.

Aunque la actriz evitó dar detalles sobre cuál de sus relaciones fue objeto de esta investigación, lo que sí dejó claro es que tomó la decisión luego de notar ciertas actitudes en su pareja que despertaron sospechas.

Adamari, quien estuvo casada con el cantante Luis Fonsi y luego mantuvo una relación de una década con el bailarín y coreógrafo Toni Costa, agregó que su intuición fue clave para tomar la decisión de contratar ayuda profesional.

Durante el episodio, también explicó cómo funciona el trabajo de este tipo de investigadores, indicando que su labor se paga por horas, aunque no siempre es necesario extender el tiempo acordado en un principio.

Finalmente, la actriz reflexionó sobre la importancia de no permanecer en relaciones que no aportan bienestar emocional.

“Uno no necesita estar con alguien que no quiere estar contigo. Si los hombres no tienen el valor de ser honestos, entonces yo también tengo la oportunidad de buscar mi paz, mi tranquilidad y una relación que valga la pena, no una de un pende&8”, concluyó.