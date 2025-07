Yina Calderón se sinceró sobre su enfrentamiento con Valdiri: "¿En qué me metí?"

Yina Calderón constantemente está acaparando las tendencias en redes sociales por sus publicaciones o declaraciones sobre otros influenciadores.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia recientemente rompió su silencio en medio de una transmisión en vivo sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Yina Calderón aseguró que sentía que se había metido en algo por puro impulso porque nunca en su vida había boxeado.

Yo soy muy sincera, yo no sé en qué me metí, se los digo porque yo nunca he boxeado.