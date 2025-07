Andrea Valdiri le hizo propuesta a Yina Calderón: "No voy a perder mi tiempo"

Yina Calderón encendió la polémica y aumentó la tensión con Andrea Valdiri recientemente al hacer unas declaraciones sobre su enfrentamiento de boxeo.

Andrea Valdiri decidió responderle a Yina Calderón a través de sus redes sociales luego que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia hablara sobre su enfrentamiento.

La influenciadora barranquillera habló sobre los comentarios de Yina Calderón en donde aseguraba que ella no tenía experiencia en boxeo, pero que tenía habilidades que podrían ayudarle a derrotar a Valdiri.

Andrea Valdiri le expresó que ella solo esperaba que se preparara para su enfrentamiento porque el enfrentamiento que tenían era algo serio y de respeto con el público.

Prepárate, tienes tiempo, yo esto no lo cojo de mamadera de gallo, si yo me metí en esto es porque de verdad le estoy metiendo disciplina, espero que te prepares.

Andrea Valdiri fue sincera al decirle a Yina Calderón que ella no iba a perder su tiempo en esa velada de boxeo organizada por WestCol.

Andrea Valdiri ante las declaraciones de Yina Calderón sobre su enfrentamiento en donde se autodenominó como 'gamina', la influenciadora aprovechó para retarla a enfrentarse sin cascos.

Andrea Valdiri le aseguró a Yina Calderón que quería que aceptara su propuesta para así demostrar de qué estaban hechas en esta velada.

Yina Calderón no se quedó callada ante la respuesta de Andrea Valdiri y con un mensaje en sus historias le contestó a la barranquillera.

La Dj en su respuesta se dirigió a Andrea Valdiri como "Tronchatoro" y le dio sus razones para no aceptarle su propuesta de enfrentarse sin casco.

Yina aseguró que no lo haría primero porque era un deporte que se llevaba a cabo con casco. Segundo porque tenía una prótesis de mentón y no se iba a arriesgar.

La tercera razón fue porque no podía creer que Valdiri estuviese tan confiada en que iba a ganarle en su enfrentamiento de boxeo.

Yo no soy tan convencida y no me creo la vaca que más cag* por lo tanto no la subestimo.