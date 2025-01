La casa de los famosos Colombia está por comenzar. El domingo 26 de enero a las 8:30p.m el púbico colombiano tiene la oportunidad de ver la segunda temporada de la casa más famosa de Colombia, donde los participantes deben enfrentar distintos retos y desafíos para mantenerse dentro de la competencia.

En esta ocasión, todos los seguidores tienen acceso al 24/7 para ver a sus participantes favoritos. Son 21 participantes confirmados, entre ellos se encuentran actores, actrices, influencers, cantantes y demás famosos colombianos.

La lista es larga, pues Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, ‘Alerta’, Camilo Trujillo, ‘La Jesuu’, Lady Tabares, Norma Nivia, Jery Sandoval, ‘La Liendra’, ‘El Flaco’ Solórzano, ‘El Negro’ Salas, José Rodríguez, Sofía Avendaño, Yina Calderón, ‘La Abuela’, Kata Otálvaro, Marlon Solórzano, Mauricio Figueroa, Mateo Varela y ‘La Toxi Costeña’.

Por el momento, los participantes se encuentran a la expectativa de todo lo que puedan pasar en La casa de los famosos Colombia. Es por ello, que la creadora de contenido, Yina Calderón, destacada por sus opiniones en la farándula colombiana, reveló algunas preocupaciones cuando se encuentre en la competencia.

Recordemos que Yina, fue exparticipante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y también tuvo la oportunidad de que el público la conociera. Esta vez, la empresaria confesó a través de sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, algunas preocupaciones cuando entre a la casa más famosa.

Primero, confesó su preocupación por el estado de su cabello al despertar, ya que suele amanecer algo despeinada, comparándose con el icónico peinado de Goku, el personaje de la caricatura.

“Mi pelo cuando me levante, ustedes saben que yo me paro Goku, yo que voy a hacer con ese pelo todo parado cuando me despierte”, expresó Yina Calderón vía Instagram.

De igual manera, expresó su incertidumbre sobre lo que podría ocurrir durante los días de fiesta, ya que suele realizar ciertas actividades en esas ocasiones.

“Yo me portó muy mal tomada, no me acuesto a dormir, me vuelvo amorosa”, expresó Yina Calderón vía Instagram.