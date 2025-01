Estamos a pocos días del gran estreno de La casa de los famosos Colombia 2025 y los participantes confirmados hasta el momento han estado dando declaraciones que han aumentado la emoción.

Una de esas participantes fue la creadora de contendio y DJ Yina Calderón, quien hizo varias revelaciones en medio de una dinámica con el equipo digital del Canal RCN.

A Yina Calderón le preguntaron por cuál sería esa persona que no le gustaría encontrarse dentro del reality del Canal RCN..

Frente a este aspecto, Yina fue sincera al expresar que no le gustaría encontrarse personalidades como Westcol o Yeferson Cossio.

Además, mencionó sus diferencias con la participante confirmada, La Jesuu, con quien podrá limar sus asperezas dentro del reality.

No me irrita ninguno, pero que yo tenga bastante conflicto, La Jesuu, Aida, Westcol o Cossio. Me queda más fácil decir a quién quiero, Epa Colombia.