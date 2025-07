Yina Calderón respondió a quienes dicen que Aida Merlano la peinó

La empresaria Yina Calderón volvió a hablar de la influenciadora Aida Victoria Merlano luego de responderle en el Show de Rebeca sobre su enemistad.

En una transmisión en vivo, la creadora de contenido fue interrogada sobre la paisa, a lo que ella señaló que la influenciadora está "apagada" y que solo habló de ella en dicha entrevista para responderle, pero no porque quisiera pleito con ella.

Señaló que tiene pruebas que podrían alterar a la influenciadora, pero que no quiere sacarlas para no ser la posible causal de que pueda perder a su bebé.

"No me da el corazón para tanto, pero mi consejo es que me deje quieta porque yo salgo y hablo y ese chino se le viene antes de tiempo", indicó.

Asimismo, puntualizó que a ella no le da miedo responderle, pero no lo hace por su condición de embarazada.

Además, contestó que la influenciadora no "la peinó", pero ella prefiere dejar el tema ahí para no afectar el embarazo de la creadora de contenido.

"¿Peino de qué? si yo soy más porquería que todas juntas, pero qué me voy a poner a pele*r con una mujer que está a punto de parir, a mí me da miedo que yo le saque el mal genio y el chino se le venga y no voy a publicar lo que ella me envió en algún momento porque yo no soy así, soy mala, pero tampoco", agregó.