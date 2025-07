Yina Calderón generó polémica al reaccionar a los recientes videos de Andrea Valdiri en los que se le ve entrenando en el ring de boxeo para su enfrentamiento con ella en el evento organizado por Westcol.

Artículos relacionados Karina García Karina García le hizo fuerte reclamo a Altafulla en vivo y así reaccionó

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los entrenamientos de boxeo de Andrea Valdiri?

Por medio de un en vivo que realizó en compañía de Marlon Solórzano y su nueva novia, Yina Calderón se refirió a los recientes videos que Andrea Valdiri compartió por medio de sus redes sociales con el fin de mostrar su avance en los entrenos de boxeo.

Yina Calderón opinó sobre los videos de Valdiri entrenando boxeo. (Foto Canal RCN).

Calderón aprovechó el momento para enviarle un contundente mensaje en el que le pidió que dejara el “visaje”, ya que consideraba que no era necesario que enseñaran públicamente cómo eran sus entrenos para llevar a cabo el enfrentamiento.

Artículos relacionados Karina García Manelyk González le pidió exorbitante préstamo de dinero a Karina García | VIDEO

“Pero Andrea, ¿qué necesidad de usted subir esos videos dando puño en ese ring? Amiga, deja el visaje ya, que no te copio”.

Incluso, Yina Calderón aseguró que no importaba cuantas horas de entreno dedicara en su día a día, consideraba que eso no garantizaba su victoria en el ring.

“El que mucho entrena, poco hace, ¿qué necesidad de entrenar 6 horas al día? El que tiene calle, tiene cómo defenderse y nos vemos el día de la pelea”

¿Yina Calderón está entrenando para su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Yina Calderón aprovechó el momento para asegurarle a sus seguidores que ella también estaba entrenando y que el hecho de que no publicara nada al respecto no era prueba de que esto no fuera así.

“Yo estoy entrenando a mí manera, pero yo no necesito estar montando videos para decirles que soy la más pro”

Andrea Valdiri mostró su entrenamiento y Yina Calderón no tardó en reaccionar. (Foto Canal RCN).

Con esto, ambas creadoras de contenido han demostrado a su modo que se están tomando en serio su enfrentamiento en el ring de boxeo que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

El evento contará con aforo abierto al público y también será transmitido por medio de la plataforma de streaming Kick.