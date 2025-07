El influenciador Marlon Solórzano sorprendió a Yana Karpova con una romántico regalo en medio de su proceso de conquista.

¿Qué le regaló Marlon Solórzano a Yana Karpova?

La rusa fue la encargada de revelar a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, el obsequio que recibió por parte del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

En la publicación mostró que recibió un enorme ramo de rosas y una carta en la que le expresaba lo feliz que estaba de estar junto a ella y comenzar una historia a su lado.

¿Qué le dijo Marlon Solórzano a Yana Karpova en la carta que le dio?

Según se pudo ver en la imagen, el creador de contenido le agradeció por ser una mujer tan especial y por seguir adelante con su relación a pesar de los comentarios negativos que han recibido al respecto.

"Gracias por darme mi lugar y qué lindo es tener una rusita tan mamacita en la vida. Espero que esto dure mucho más y vivamos miles de experiencias juntos", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el regalo de Marlon Solórzano a Yana Karpova?

Luego de su publicación, varios seguidores de la famosa pareja reaccionaron en redes sociales, donde muchos los felicitaron y les desearon lo mejor en su relación pidiéndoles que no dejen de compartir cosas juntos, mientras que otros no tardaron en criticarlos y señalar que su romance sería por marketing y no porque se quieran en realidad.

Por ahora, los dos siguen disfrutando de su amor y entreteniendo a sus miles de seguidores con sus publicaciones juntos y sobre sus respectivos proyectos labores.

Recordemos que, aunque los influenciadores no se conocieron en La casa de los famosos Colombia, pese a que ambos participaron en la misma temporada, al salir tuvieron la oportunidad de reunirse y debido a que tienen el mismo mánager comenzaron a encontrarse en varios eventos y a tener una gran conexión, provocando una relación más allá de la laboral, según dieron a conocer a sus fanáticos.