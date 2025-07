Las cosas entre Yina Calderón, Altafulla y Karina García no quedaron de la mejor manera tras La casa de los famosos Colombia y esto quedó demostrado en una reciente transmisión en vivo de la influenciadora.

Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo reaccionó a la canción que Altafulla al parecer le dedicó a Karina García tras La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón aseguró que era una canción que no le gustaba más allá de sus diferencias con Altafulla y Karina García.

La influenciadora fue directa al decir en palabras textuales que la canción le parecía mala y que sentía que podía haber hecho algo mejor.

Además, Yina aseguró que se había basado más en su relación con Karina dentro del reality del Canal RCN y no en buscar algo comercial.

Yina Calderón aseguró en sus declaraciones que ella sentía que Altafulla no cantaba y hasta aseguró que ella o su sobrino cantaban mejor.

Sin embargo, la influenciadora aseguró que solo estaba hablando de la música y el talento de Altafulla, ya que sentía que no tenía ningún problema personal con él.

El man ya me da igual, si me dice hola, yo le digo hola. Me parece que es un man pintoso, pero ese man no canta.