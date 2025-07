Karina García y Altafulla no han parado de presumir su relación a través de redes sociales tras el final de La casa de los famosos Colombia y en medio de transmisiones en vivo han estado revelando detalles.

¿Karina García y Altafulla ya formalizaron su relación tras La casa de los famosos Colombia?

La pareja en medio de una transmisión en vivo se encontraba contando detalles de su relación y sus planes cuando de repente, Karina García confesó que hasta el momento el artista no le ha pedido que sea su pareja.

Karina García reveló que Altafulla tras salir de La casa de los famsos Colombia no le ha pedido de manera oficial que sean novios, dejando ver su molestia y decepción.

Tanta era la decepción de Karina García que aseguró en medio de dicha transmisión que ya no quería que él lo hiciera porque sentía que había perdido la gracia.

Yo no quiero eso.

¿Cómo reaccionó Karina García al enterarse que Altafulla se quiere casar con ella?

Altafulla fiel a su personalidad no dudó en revelar que supuestamente él no había hecho eso hasta el momento no por no querer, sino, porque tenía planeado algo más grande.

Precisamente, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 le reveló a Karina García que él en vez de pedirle que fuera su novia, le podía estar pidiendo matrimonio.

Entonces, ¿si le pido matrimonio?

Karina García al escuchar las intenciones de Andrés Altafulla de matrimonio quedó en shock y tras mirarlo de manera sorprendida se dejó caer hacia atrás como si se fuera a desmayar.

¿Qué? Anda, ¿qué te pasa?

¿Altafulla quiere tener hijos con Karina García?

Aunque el cantante Altafulla expresó sus intenciones de formalizar su relación con Karina García tras La casa de los famosos Colombia, hasta el momento no lo ha hecho de manera oficial.

Cabe resaltar que, semanas atrás en medio de una transmisión en vivo, el cantante aseguró que le gustaría tener un hijo con Karina García, otra revelación que dejó anonadada a la modelo paisa.

Al parecer, según las últimas declaraciones de la pareja su relación va muy enserio y sus planes como pareja no solo serán de crear contenido y viajar.

