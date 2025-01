La empresaria Yina Calderón decidió reaccionar a un comentario que le dejó la cantante Ana del Castillo en redes sociales.

La artista de música vallenata sorprendió a la participante de La casa de los famosos Colombia opinando sobre su contenido en Instagram.

"Cuando dejes de hablar cac* de los demás te abrazo y te beso. Uno da de lo que tiene en su corazón, habla de cosas positivas de los demás y te van a querer. Yo no te odio, yo no odio a nadie, pero pendeja no soy. Aprende a respetar los procesos de los demás y aceptar a las personas tal y cual como son”, le dijo.