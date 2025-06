La empresaria Yina Calderón le respondió a la influenciadora Yerimua luego de que esta reaccionara al consejo hacia ella sobre alejarse de su novio, el cantante Sai, hijo del actor Diego Trujillo.

Yina Calderón decidió aconsejar públicamente a Yerimua sobre su pareja, el joven colombiano Sai, asegurando que el artista se está colgando de su fama.

Tras sus palabras, Yerimua reaccionó cuestionando el físico de la empresaria y cuestionando su carrera profesional.

La empresaria decidió hacer una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde le contestó a la mexicana criticando también su físico y señalando que solo quería darle un consejo para que no cometiera los mismos errores que realizó con sus parejas pasadas.

"Me dices fea y tú eres horrible, entre feas nos entendemos y no nos tratamos mal (...) sí, me metí de sapa dándote un consejo para que no te pase lo que te pasa siempre que te utilizan (...) yo te estoy haciendo un favor nombrándote, como cantante estás como apagadita y necesitas brillar en Colombia, te estoy ayudando", dijo.