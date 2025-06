La influenciadora mexicana Yerimua le respondió a la empresaria Yina Calderón luego de que esta criticara a su novio, el cantante Sai, hijo del actor Diego Trujillo.

La creadora de contenido compartió un mensaje en sus historias en su cuenta de Instagram, donde le aconsejó alejarse del artista, asegurándole que él se estaba aprovechando de su fama.

Según le indicó ella necesita un hombre que esté a su altura y que tenga el mismo brillo de ella y no alguien que no ha tenido éxito con su música.

La influenciadora reaccionó a través de una transmisión en vivo en la que confesó que Yina Calderón no le cae bien desde hace varios años que la criticó y pidió que no la llamara "amiga".

"El sonido de la morra más hipócrita del mundo ¿amiga qué? como si no me hubiera tira*do hace años (...) desde hace mucho me cae mal", dijo.