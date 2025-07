Yana Karpova y Marlon Solórzano fueron invitados por Yina Calderón recientemente una transmisión en vivo en donde hablaron de su relación amorosa y hasta se le midieron a broma.

Yina Calderón en medio de su charla con Yana Karpova y Cris Valencia decidió ponerles un reto, especialmente a la cantante rusa, el cual consistía en llamar a su expareja, Cris Valencia.

Aunque Yana Karpova se mostró dudosa en hacerlo, Yina Calderón la convenció y al final decidió llamarlo en medio de la transmisión en vivo.

Yana le marcó y Cris Valencia contestó tras unos instantes, al hacerlo la modelo rusa intentó hacerle preguntas casuales y el joven cantante le respondía de manera curiosa diciéndole que estaba ocupado: "Estoy por acá en la casa hablando de negocios".

La llamada concurría de manera casual y corriente cuando de repente Cris Valencia le preguntó de manera despectiva a Yana Karpova si estaba con Marlon en ese momento.

¿Estás con el babozo ese ahí? Ahorita lo escuché, no me interesa que me escuche.